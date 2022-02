Amsterdamse AEX-index sluit vrijwel onveranderd

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel onveranderd gesloten. Op de markten elders is Europa was het beeld wisselend, maar waren de koersuitslagen ook beperkt. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later deze week naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde nagenoeg vlak op 755,79 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1063,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent, Londen ging een fractie omlaag.

Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,8 procent vanwege de lagere olieprijzen, gevolgd door betalingsverwerker Adyen die 1,2 procent inleverde. Just Eat Takeaway poetste een eerder verlies weg en steeg 2,1 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl geeft de beursnotering aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq op om kosten te besparen. Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was ING met een winst van 3,6 procent.

In de chipsector werd gereageerd op het nieuws dat de megadeal tussen het Japanse conglomeraat SoftBank en de Amerikaanse chipmaker Nvidia niet doorgaat. Nvidia zou branchegenoot Arm voor zo’n 58 miljard euro kopen van SoftBank. De chipbedrijven Besi en ASML verloren tot 1,1 procent op het Damrak. ASMI daalde 0,9 procent.

In de MidKap prijkte Air France-KLM bovenaan met een winst van 4,7 procent. Kunstmestfabrikant OCI was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven met een min van 4,3 procent.

In Frankfurt zakte TUI 0,7 procent. De Duitse reisorganisatie verwacht ondanks de omikronvariant een sterke zomer te kunnen draaien, maar leed afgelopen kwartaal nog wel verlies. BNP Paribas won 0,4 procent in Parijs. De Franse bank boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

In Londen leverde BP 3,3 procent in, ondanks de hoogste jaarwinst in acht jaar voor het Britse olie- en gasconcern. Onlinesupermarkt Ocado kelderde 10 procent op de Londense beurs door tegenvallende cijfers en vooruitzichten.

De euro was 1,1416 dollar waard, tegen 1,1434 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,9 procent tot 88,73 dollar en Brentolie werd 2,8 procent goedkoper op 90,12 dollar per vat.