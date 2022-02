CNBC: Tesla bouwt in China auto’s met minder chips door tekorten

Tesla bouwt in China auto’s van de types Model 3 en Model Y met minder chips. Dat doet de maker van elektrische auto’s om ondanks chiptekorten toch de productie hoog te houden, meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC. De auto’s die Tesla in China bouwt worden ook in Europa aan klanten geleverd.

Normaal gesproken bouwt Tesla twee zogeheten ‘electronic control units’ in het stuursysteem van de auto’s in, maar nu krijgen ze er maar één. Tesla meldt de verandering niet aan klanten, omdat het tweede chipsysteem als redundant wordt gezien, wat betekent dat het niet direct nodig is om de auto veilig te kunnen besturen. Ook voor simpele rijondersteunende systemen is de tweede chip niet nodig.

Voor ingewikkelder zaken als grotendeels autonoom rijden is de tweede chip wel essentieel. Dat betekent dat Tesla niet alle moderne Tesla’s met een software-update zelfrijdend kan maken, zoals topman Elon Musk onlangs bij het bekendmaken van de jaarcijfers wel beweerde. Voordat die functies aan de betrokken modellen toegevoegd kunnen worden, zullen ze alsnog het tweede systeem ingebouwd moeten krijgen.

De keuze voor slechts één chip in het stuursysteem in plaats van twee heeft ook een direct voordeel voor Tesla. Het scheelt het bedrijf geld, waardoor de auto’s die het op die manier bouwt winstgevender zijn.