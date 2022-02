Europese Commissie staat staatssteun toe bij opbouw chipindustrie

De Europese Commissie wil met het toestaan van staatssteun voor bepaalde nieuwe, supermoderne chipfabrieken de halfgeleiderindustrie in de Europese Unie aanjagen. Ze stelt dit voor in de zogeheten Chips Act. Dat is een reeks wettelijke maatregelen en beoogde miljardeninvesteringen die de EU op korte termijn minder afhankelijk moeten maken van Azië en de Verenigde Staten. Op langere termijn moet de Chips Act van Europa een leider op de wereldmarkt maken. Om dat te bereiken zal 43 miljard euro in de chipindustrie worden gepompt: door de EU, het bedrijfsleven, de lidstaten en privé-investeerders, zegt commissievoorzitter Von der Leyen.

“Het tekort aan chips vertraagt ons economisch herstel van de pandemie”, aldus Von der Leyen. “Tegelijk groeit de vraag exponentieel.” Het dagelijks EU-bestuur wil het Europees aandeel van nu nog geen 10 procent in de wereldwijde chipproductie in de komende jaren verdubbelen. “Maar met die toenemende vraag komt het er eigenlijk op neer dat we onze productie tot 2030 moeten verviervoudigen.”