Europese stroom duurder door stilvallen Franse kernreactoren

De stroomprijzen in Europa zijn aan het stijgen omdat het Franse energiebedrijf EDF verschillende kernreactoren voor langere tijd heeft moeten stilleggen wegens onderhoud. EDF verlaagde daarom opnieuw zijn verwachting voor de hoeveelheid stroom die het bedrijf dit jaar denkt te kunnen opwekken.

EDF is de grootste elektriciteitsleverancier van Frankrijk en ook een belangrijke stroomleverancier aan buurlanden, zoals Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het concern kampt al enige tijd met gebreken bij diverse reactoren die daardoor om veiligheidsredenen zijn stilgelegd. Om die uitval te compenseren moet EDF nu elders stroom inkopen, tegen hoge prijzen. Dit leidt ertoe dat ook de elektriciteitsprijzen voor consumenten stijgen in Frankrijk en Duitsland.

Volgens schattingen van de Amerikaanse bank Morgan Stanley kan de stroomproductie bij EDF dit jaar wel dalen naar het laagste niveau in meer dan drie decennia. De problemen bij EDF komen erg ongelegen, want de energieprijzen in Europa liggen al erg hoog. Dat komt door de grote vraag naar gas en een beperkt aanbod uit Rusland, de grootste gasleverancier aan Europa. Daar komen de spanningen rond Oekraïne nog bovenop.

De Europese gasprijs ging dinsdag ook omhoog. Dat kwam mede door het dreigement van de Amerikaanse president Joe Biden over de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland. Biden zei dat indien Rusland Oekraïne binnenvalt, dat het einde zou betekenen voor Nord Stream 2. De pijplijn is al aangelegd, maar wacht nog op formele goedkeuring voor ingebruikname.