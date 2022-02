Nissan verwacht meer winst te kunnen maken ondanks chiptekorten

De Japanse autoproducent Nissan heeft zijn winstverwachting voor dit jaar andermaal verhoogd, ondanks de chiptekorten waar onder meer de autosector mee worstelt. Het bedrijf rekent nu in het boekjaar dat loopt tot en met maart op een winst van 205 miljard yen, omgerekend ruim 1,5 miljard euro. In november had het bedrijf zijn winstverwachting ook al opgeschroefd.

De hogere winstverwachting houdt onder meer verband met de zwakkere yen en optimistische verkoopverwachtingen. Door de tekorten aan onderdelen zoals chips en de impact van de omikronvariant van het coronavirus draaien de fabrieken van Nissan niet op volle toeren. Maar Nissan is goed in staat geweest de kosten omlaag te krijgen. Wat ook meespeelt is dat de prijsstijgingen van grondstoffen minder stevig waren dan waarmee vooraf rekening werd gehouden.

Nissan rapporteerde in de negen maanden tot en met december een winst van 201 miljard yen. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies van 368 miljard yen. Toen leidde de coronapandemie tot grote problemen in de sector. Zo gingen fabrieken destijds dicht. Ook waren de verkopen minder als gevolg van de grote onzekerheden rond corona.

De Frans-Japanse alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi maakte eerder bekend in de komende jaren miljarden te investeren in de elektrificatie van het gezamenlijke wagenpark. Het samenwerkingsverband van de drie autofabrikanten, dat eerder nog bijna uit elkaar dreigde te vallen door de val van de architect en leider van de alliantie Carlos Ghosn, hoopt daarmee de banden aan te halen en de concurrentiekracht te versterken.