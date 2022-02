Onderzoek: Europa heeft 65 miljoen oplaadpunten nodig in 2035

Er moeten de komende jaren heel veel oplaadpunten worden gebouwd voor elektrische auto’s. Dat melden adviesbureau Ernst & Young (EY) en de branchevereniging voor de Europese stroomsector Eurelectric in een gezamenlijk rapport. In 2035 moeten er 65 miljoen oplaadpunten staan in Europa, die naar schatting 130 miljoen elektrische voertuigen moeten kunnen opladen.

Van die 65 miljoen oplaadpunten zal zo’n 85 procent thuis moeten worden geïnstalleerd, aldus het rapport. Dat betekent dat er in 2035 zo’n 10 miljoen openbare oplaadpunten nodig zouden zijn. Volgens de laatste cijfers zijn dat er nu nog geen half miljoen.

Er rijden bijna 5 miljoen elektrische auto’s op de Europese wegen. EY schat dat dit aantal tegen 2030 zal zijn gegroeid naar 65 miljoen en in de volgende vijf jaar zal verdubbelen.

De Europese autobranchevereniging ACEA waarschuwde eerder op dinsdag ook al dat er snel meer oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten komen in Europa. Nu is bijna één op de vijf nieuw verkochte auto’s in de EU elektrisch oplaadbaar. Als er niet snel meer oplaadpunten worden gebouwd kan dat de opmars van elektrische voertuigen hinderen, aldus de ACEA.