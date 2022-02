Onderzoek: verduurzamingsplannen grote bedrijven onvoldoende

De plannen van grote bedrijven om te verduurzamen zijn niet voldoende om al hun CO2-uitstoot terug te dringen, ondanks dat ze vaak wel zo zijn voorgesteld. Dat stellen New Climate Institute en Carbon Market Watch in een rapport. Daarin werden de klimaatplannen van 25 grote bedrijven, waaronder Unilever, bekeken. Die ondernemingen zijn goed voor 5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Bijna de helft van de onderzochte bedrijven, zoals voedingsmiddelenfabrikant Nestlé en de Braziliaanse vleesverwerker JBS, hebben geen specifieke toezegging gedaan om hun uitstoot in het jaar waarin ze CO2-neutraal willen zijn ook daadwerkelijk tot nul te hebben teruggebracht. De andere dertien komen gemiddeld tot een daling van de uitstoot van 40 procent, stelt het rapport.

De onderzoekers vonden drie bedrijven die wel goed op weg zijn om vrijwel volledig CO2-vrij te gaan werken. Dat zijn containervervoerder A.P. Møller-Maersk en telecombedrijven Vodafone en Deutsche Telekom.

Het is voor bedrijven gemakkelijk om weinig ambitieuze inspanningen te verdoezelen met mooie woorden, constateren de onderzoekers. “We waren behoorlijk geschokt door de creativiteit die sommige bedrijven gebruiken om te claimen dat ze op weg zijn naar nul uitstoot en de hoeveelheid moeite die nodig is om aan te tonen dat hun claims niet kloppen”, verklaart Thomas Day van New Climate Institute, een van de schrijvers van het rapport.

Omdat er geen vaste regels zijn voor het doen van klimaatbeloften, kunnen bedrijven daar zelf vorm aan geven. Het Franse supermarktconcern Carrefour telt volgens de onderzoekers de uitstoot van zijn winkels niet mee, waar vrijwel alle uitstoot vandaan komt. Unilever en Nestlé compenseren hun eigen uitstoot niet, maar steunen individuele merken in hun bezit wel om dat te doen. JBS zegt dat zijn productielocaties in 2040 op hernieuwbare energie draaien, maar geeft niet aan hoe dat moet gebeuren en hoeveel hernieuwbare energie het bedrijf nu gebruikt.

Vooral het compenseren van CO2-uitstoot is volgens de onderzoekers extreem misleidend. Twee derde van de bedrijven rekenen op de aanplant van bossen om hun toekomstige CO2-uitstoot recht te zetten.

In een reactie geven Amazon, Google, JBS, Nestlé, Unilever en Carrefour aan achter hun klimaatbeloftes te staan. Zo gaf Unilever aan “externe analyse van onze voortgang te verwelkomen”. Dat bedrijf stelde ook dat het al werkt aan manieren om zijn aanpak te verbeteren.