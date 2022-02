Opnieuw zeer weinig faillissementen uitgesproken door rechtbanken

Het aantal uitgesproken faillissementen is ook in januari zeer laag uitgevallen. Het waren er in totaal 160, meldt de Raad voor de rechtspraak. Dat zijn er 69 minder dan in januari 2021 en ook 28 minder dan in december.

Het aantal bankroeten is al sinds mei 2020 veel lager dan in de periode voor de coronacrisis. De Raad voor de rechtspraak benadrukt dat de oorzaken daarvan niet onderzocht zijn, maar wijst wel naar coulanter beleid van rechters tijdens de crisis. Ook zouden de steunmaatregelen van de overheid bedrijven kunnen helpen om toch niet ten onder te gaan.

Die steunmaatregelen werden eind vorig jaar afgebouwd, maar door de opkomst van een nieuwe coronagolf en later de omikronvariant waren ze toch weer nodig. In een deel van december en januari was er een lockdown waarbij veel sectoren gesloten moesten blijven. Inmiddels kan er weer wat meer.