Pfizer verwacht omzet van 54 miljard dollar uit coronavaccins

De Amerikaanse farmaceut Pfizer verwacht dit jaar 54 miljard dollar, omgerekend meer dan 47 miljard euro, aan omzet te behalen uit de verkoop van vaccins tegen het coronavirus. Daarbij wordt 32 miljard dollar aan opbrengsten verwacht uit het coronavaccin Comirnaty en 22 miljard dollar aan inkomsten uit de coronapil Paxlovid van Pfizer.

De totale omzet zou dit jaar moeten uitkomen op het recordniveau van 98 miljard tot 102 miljard dollar. In 2021 werd een omzet behaald door het bedrijf van 81,3 miljard dollar, wat 95 procent meer is dan een jaar eerder. Die groei is vrijwel volledig te danken aan de verkoop van Comirnaty, dat Pfizer heeft ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog BioNTech. Het bedrijf produceerde vorig jaar 3 miljard doses van dat middel. Dit jaar wil Pfizer 4 miljard doses maken en minstens 120 miljoen coronapillen.

De nettowinst kwam afgelopen jaar uit op 22 miljard dollar, tegen 9,1 miljard dollar een jaar eerder.

Vorige maand is Pfizer begonnen met testen van een vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus voor volwassenen tussen de 18 en 55 jaar oud. Topman Albert Bourla heeft gezegd dat dit vaccin in maart klaar zou kunnen zijn.

Ook hebben Pfizer en BioNTech de Amerikaanse toezichthouder FDA om goedkeuring gevraagd voor het toedienen van coronavaccins aan kinderen onder de vijf jaar oud. Als de FDA de aanvraag goedkeurt is het de eerste keer dat kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar ingeƫnt kunnen worden tegen het coronavirus. Voor oudere kinderen is dat al wel mogelijk.