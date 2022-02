Qatar organiseert eind deze maand top voor gasexporteurs

Qatar organiseert later deze maand de top voor belangrijke exporteurs van gas en Rusland zal daarbij aanwezig zijn. De bijeenkomst van het Gas Exporting Countries Forum (GECF) wordt elke twee jaar gehouden en vindt plaats op 22 februari. Rusland, Iran en Qatar zijn de belangrijkste leden. De Verenigde Staten zijn geen lid. Het is niet bekend of de Russische president Vladimir Poetin aanwezig zal zijn.

De Verenigde Staten hebben eerder al de hulp ingeroepen van Qatar bij het verstrekken van noodvoorraden als de toevoer van gas vanuit Rusland naar Europa wordt gestopt. Dat zou kunnen gebeuren als het conflict rond Oekraïne escaleert. Qatar is een van de grootste exporteurs van gas ter wereld, maar heeft langlopende contracten met grote klanten in Zuid-Korea, China en Japan. Het kan daarom niet alle gasleveringen van Rusland aan Europa overnemen.

Rusland levert zo’n 40 procent van het aardgas dat in Europa wordt gebruikt en verschillende pijpleidingen lopen via Oekraïne. Overigens heeft Rusland de gaskraan naar Europa nooit dichtgedraaid. Het land is zelf erg afhankelijk van de export van aardgas en olie en zal dat volgens experts daarom niet snel doen.