The New York Times: Janssen tijdelijk gestopt met maken vaccin

Farmaceut Janssen uit Leiden is tijdelijk gestopt met het produceren van zijn coronavaccin. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times op basis van ingewijden. Volgens de krant is Janssen, een dochteronderneming van het Amerikaanse Johnson & Johnson (J&J), al maandenlang een “experimenteel maar potentieel winstgevender vaccin” aan het maken dat moet beschermen tegen een ander virus.

Janssen zou eind vorig jaar zijn gestopt met het maken van coronavaccins. Volgens The New York Times was Leiden op dat moment de enige productielocatie van Johnson & Johnson waar de vaccins worden gemaakt. Een woordvoerder van J&J heeft tegen de krant gezegd dat het bedrijf nog honderden miljoenen doses op voorraad heeft en kan blijven leveren. Janssen was dinsdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.