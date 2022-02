Touroperator TUI merkt groeiend vakantie-optimisme

Reisorganisatie TUI verwacht ondanks de rondwarende omikronvariant van het coronavirus een sterke zomer te kunnen draaien. ’s Werelds grootste touroperator merkt dat de boekingen voor komende zomer boven het niveau van voor de crisis zitten, nu de zorgen over het virus in Europa afnemen. Volgens topman Fritz Joussen is de vraag naar reizen op alle markten groot, ook omdat in zijn ogen “de uitweg uit de pandemie steeds duidelijker wordt”, zo zei hij in een toelichting op de kwartaalcijfers.

In het slotkwartaal van 2021, de eerste verslagperiode van het gebroken boekjaar van TUI, behaalde de reisorganisatie een omzet van 2,4 miljard euro. Dat is vijf keer meer dan tijdens diezelfde periode in het eerste coronajaar. Het bedrijf sloot het kwartaal nog wel af met een verlies van 384 miljoen euro. Dat betekende nagenoeg een halvering van het tekort van 780 miljoen euro uit de laatste drie maanden van 2020. Het verlies viel nu iets hoger uit dan kenners in doorsnee hadden voorzien, ook omdat door omikron er minder wintervakanties werden geboekt

TUI merkt verder dat mensen duidelijk toe zijn aan vakantie. Vakantiegangers zijn bijvoorbeeld bereid om meer te betalen voor een reis. De prijzen van geboekte vakanties liggen zo’n 22 procent hoger dan gemiddeld. Met het oog op de aantrekkende reismarkt verwacht TUI ook een deel van de staatssteun die het kreeg om door de crisis te komen te kunnen terugbetalen.

De signalen van TUI markeren het groeiende optimisme in de reissector. De verwachting is dat de coronamaatregelen zullen worden geschrapt en dat er sprake zal zijn van een grote inhaalslag. Luchtvaartmaatschappijen als Ryanair, easyJet en Wizz Air kondigden vorige maand al aan de capaciteit voor komende zomer sterk te zullen verhogen om aan de verwachte groeiende vraag naar tickets te kunnen voldoen.