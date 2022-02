VS nemen voor 3,6 miljard dollar aan gestolen bitcoins in beslag

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor ruim 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,1 miljard euro, aan gestolen bitcoins in beslag genomen. De digitale munten werden in 2016 gestolen bij een hack van het handelsplatform voor cryptomunten Bitfinex. Twee mensen zijn gearresteerd op verdenking van samenzwering bij het witwassen van de gestolen bitcoins.

De twee, Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan, werden dinsdag opgepakt en moeten later op de dag voor een federale rechtbank in New York verschijnen. Bij de hack werden 119.754 bitcoins buitgemaakt, die nu een waarde van 4,5 miljard dollar vertegenwoordigen. Justitie heeft daarvan meer dan 94.000 cryptomunten veilig weten te stellen.

“De arrestaties van vandaag en de grootste financiĆ«le inbeslagname door het ministerie ooit laten zien dat cryptomunten geen veilige haven bieden voor criminelen”, aldus de autoriteiten. “In een zinloze poging om digitaal anoniem te blijven hebben de verdachten gestolen fondsen witgewassen via een labyrint van cryptotransacties.”

Lichtenstein en Morgan kunnen gevangenisstraffen tot wel twintig jaar krijgen voor de witwaspraktijken. Ook hangen hen lange celstraffen boven het hoofd vanwege samenzwering om de Amerikaanse overheid op te lichten, aldus het ministerie.