ACM stelt extra onderzoek in naar energiebedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een extra onderzoek in om te kijken of energiebedrijven ook na de winter hun leveringen op peil kunnen houden. Volgens de toezichthouder zijn door de hoge gasprijzen de laatste tijd verschillende kleine energiebedrijven in de problemen gekomen en omgevallen. Vandaar dat de ACM nu extra goed wil weten of alle spelers in de markt nog wel kunnen blijven voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid.

Alle 57 energieleveranciers met de nodige vergunning zullen in maart extra informatie moeten aanleveren. De extra controle komt bovenop de reguliere monitoring die de ACM altijd al jaarlijks vóór de winter uitvoert bij alle energieleveranciers. Mocht straks naar voren komen dat bedrijven er financieel slecht voor staan dan wordt het toezicht op deze leveranciers verscherpt.

In totaal heeft de ACM in het afgelopen half jaar van acht energieleveranciers de leveringsvergunning ingetrokken. Bij zes bedrijven was sprake van een bankroet als gevolg van de hoge energieprijzen, bijvoorbeeld bij Welkom Energie waarbij tienduizenden huishoudens aangesloten waren. De klanten van de omgevallen bedrijven zijn overgeheveld naar andere energiebedrijven. Dat had wel veel impact voor die mensen. Niet alleen gingen hun tarieven ineens flink omhoog, ook is het nog maar de vraag of ze al betaalde voorschotten aan hun vroegere energiebedrijf ooit nog terugkrijgen.

Niet alleen hogere energieprijzen vormen een risico, ook als de prijzen op de energiemarkt weer gaan dalen kan dat gevaren met zich meebrengen. De ACM legt uit dat energieleveranciers energie dagelijks kunnen inkopen tegen dagprijzen, maar ze kunnen er ook voor kiezen hun inkoop van energie voor langere tijd vast te leggen. Als veel energie voor een relatief hoog bedrag is ingekocht, bestaat het risico dat een leverancier dan te veel ingekochte energie uiteindelijk tegen een lagere prijs moet verkopen.