Adyen flink omhoog op Damrak, Aegon en ABN AMRO onderuit

Betaalbedrijf Adyen was woensdag de smaakmaker in de AEX-index in Amsterdam. De cijfers van het snelgroeiende concern vielen goed bij beleggers, gezien de winst van 11,5 procent voor het aandeel bij de slotbel. Ook de resultaten van verffabrikant AkzoNobel zorgden voor een koerssprong. Verzekeraar Aegon en ABN AMRO gingen echter in de uitverkoop na teleurstellende handelsupdates.

Adyen dankte de koerswinst aan een flinke groei van de omzet en bedrijfswinst afgelopen jaar. De Amsterdamse onderneming profiteert van de groei in onlinewinkelen en verwerkte in 2021 voor 516 miljard euro aan betalingen, 70 procent meer dan een jaar eerder. Topman Pieter van der Does verklaarde verder niets te zien in overnames of fusies om de groei te versnellen.

Tegenover de winst van Adyen in de hoofdindex stond het verlies van Aegon. De verzekeraar verloor 7,3 procent van zijn beurswaarde en was daarmee veruit de grootste zakker in de AEX. Aegon had in het slotkwartaal van vorig jaar nog altijd last van de coronapandemie. Daardoor kwamen er meer levensverzekeringsclaims binnen bij het bedrijf. Vooral in de Verenigde Staten, waar nog altijd veel mensen sterven aan de gevolgen van Covid-19, was Aegon meer geld kwijt aan claims.

AkzoNobel klom 4,8 procent. Het concern verhoogde afgelopen kwartaal de prijzen vanwege de dure grondstoffen en boekte meer omzet. Daarnaast werd een nieuw aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro aangekondigd.

Verder stonden chipbedrijven ASMI, Besi en chipmachinemaker ASML bij de winnaars in de AEX. Laatstgenoemde waarschuwde in zijn jaarverslag wel voor de impact van de rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten, die de handel in de weg zit.

De AEX-index sloot 1,9 procent hoger op 769,94 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1067,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

In de MidKap sloot ABN AMRO met een min van 9,1 procent. De bank boekte afgelopen jaar weer winst, na het verlies in 2020. Om de aandeelhouders te belonen koopt de bank voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen in. Beleggers hoopten echter op een groter aandeleninkoopprogramma. Topman Robert Swaak vindt een groter inkooppakket echter onverstandig.

De euro was 1,1441 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 89,85 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 91,58 dollar per vat.