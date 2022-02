ECB waarschuwt banken voor dreiging Russische cyberaanvallen

De Europese Centrale Bank (ECB) bereidt banken voor op mogelijke door Rusland geïnitieerde cyberaanvallen, zeggen twee bronnen tegen het Engelse persbureau Reuters. Die zouden kunnen volgen als vergelding voor sancties van het Westen als Rusland Oekraïne binnenvalt.

De ECB, die toezicht houdt op Europa’s grootste geldschieters, zou de banken hebben ondervraagd over hun verdediging tegen dergelijke aanvallen. Ook zouden financiële instellingen testen hebben uitgevoerd om na te gaan in hoeverre ze in staat zijn Russische cyberaanvallen af te weren, zeggen de anonieme bronnen. De ECB weigert commentaar te geven.

Het Westen vreest voor een Russische inval in buurland Oekraïne, maar volgens president Vladimir Poetin van Rusland dreigt er juist oorlog als Oekraïne zich aansluit bij het militaire bondgenootschap NAVO. Dinsdagavond kwamen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Franse president Emmanuel Macron en de Poolse president Andrzej Duda in Berlijn bijeen voor crisisberaad. De drie zijn verenigd in hun streven de vrede te bewaren, aldus de Duitse leider, verwijzend naar de spanningen rond Oekraïne.