Exporteurs zien omstandigheden wereldhandel verslechteren

De omstandigheden voor de wereldhandel zijn eerder aan het verslechteren dan aan het verbeteren. De omzetten van veel bedrijven vallen hoger uit, maar daar staan gestegen kosten voor onder meer grondstoffen en personeel tegenover. Verder blijven de toeleveringsketens verstoord en neemt het ziekteverzuim toe.

Dat valt op te maken uit de handelsmonitor die kredietverzekeraar Atradius en de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex maandelijks opstellen. Volgens het rapport staat de ontwikkeling van de export onder druk door de hogere kosten voor energie, vrachttarieven en personeel.

Door de hogere kosten verhogen veel bedrijven de tarieven. Circa zes op de tien bedrijven berekent de hogere kosten door aan de klant. Bij bijna een derde van de bedrijven is de omzetontwikkeling negatief.

Het gebrek aan grondstoffen wordt als het grootste probleem beschouwd in de internationale handel. Daarnaast spreken ondernemers van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Verder maken meer en meer ondernemers zich zorgen over het oplopende ziekteverzuim. De stijging in vergelijking met november is volgens evofenedex opvallend, maar niet onverwacht.

Verder spreken veel ondernemers van toegenomen leveringstijden. Daarnaast worden vrachtcontainers, als die al beschikbaar zijn, niet of op een verkeerde plek afgeleverd.

Volgens de onderzoekers is het wereldwijd doen van zaken er niet makkelijker op geworden. Een groot deel van de ondervraagde ondernemers denkt dat de problemen nog wel tot in 2023 zullen aanhouden.