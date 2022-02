Microsoft bij winnaars op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Techconcern Microsoft (plus 2,2 procent) was daarbij een opvallende winnaar. Het concern beloofde een reeks maatregelen te nemen die de zorgen over marktmacht weg moeten nemen vanwege de overname van gamesproducent Activision Blizzard.

Microsoft maakte eerder bekend 69 miljard dollar (ruim 60 miljard euro) over te hebben voor de deal. Het bedrijf gaf aan dat populaire spellen beschikbaar blijven voor de spelcomputer van concurrent Sony, de PlayStation. Ook stelde Microsoft dat ontwikkelaars niet worden verplicht om bepaalde betalingssystemen in appstores te gebruiken.

Andere techbedrijven als Apple, Facebook-moeder Meta en Alphabet, het bedrijf achter Google, wonnen tot 5,4 procent.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 0,9 procent op 35.768,06 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 4587,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,1 procent tot 14.490,38 punten.

Verder was taxi-app Lyft (plus 6,8 procent) na een lager begin een van de winnaars. De taxi-app leed afgelopen kwartaal verlies door hogere kosten voor lonen en verzekeringen. Chipotle Mexican Grill won dik 10 procent. De fastfoodketen, bekend van zijn taco’s en burrito’s, boekte afgelopen kwartaal meer winst ondanks de tegenwind die werd veroorzaakt door de omikronvariant van het coronavirus. Het bedrijf wist de hogere kosten voor voedingsmiddelen te compenseren door prijzen te verhogen, zonder klanten te verliezen.

Yum! Brands dikte 2,2 procent aan. De eigenaar van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de winst viel wel tegen.

Tesla won 1,1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verwacht dat een Californisch bureau het bedrijf aanklaagt vanwege systematische rassendiscriminatie en intimidatie in de fabriek van het bedrijf in de Amerikaanse staat. Verder laat de opening van de Duitse ‘gigafactory’ naar verwachting langer op zich wachten.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van het belangrijke inflatiecijfer dat later deze week naar buiten komt. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank flink zal ingrijpen om de hard oplopende consumentenprijzen af te remmen. De euro was 1,1428 dollar waard, tegen 1,1441 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 90,01 dollar en Brentolie werd 1,1 procent duurder op 91,79 dollar per vat.