Productie Duitse Tesla-fabriek laat nog weken op zich wachten

Het zal nog wel een paar weken duren voordat Tesla de productie van auto’s in zijn Duitse ‘gigafactory’ nabij Berlijn kan beginnen. Volgens de autoriteiten in deelstaat Brandenburg, waar de fabriek staat, bevindt het goedkeuringsproces zich in de laatste fase.

Volgens het Brandenburgse ministerie van Milieu zal het desondanks nog “wel even duren” voordat er begonnen kan worden met de productie. Regionale media schrijven dat de fabriek niet voor maart wordt opgestart.

Tesla begon in 2019 al met de bouw van de autoassemblagefabriek, nadat het bedrijf een voorlopige goedkeuring had gekregen. Eigenlijk zou de productie vorig jaar al opgestart moeten zijn. Lokale autoriteiten zijn echter nog steeds bezig met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen zijn over het waterverbruik.

De fabriek is, wanneer volledig operationeel, straks goed voor de productie van 500.000 elektrische auto’s per jaar.