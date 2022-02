Rabobank zet vol in op verschuiving naar groene energie

Rabobank maakt van de energietransitie een kernonderdeel van de strategie. De kredietverstrekker is op zoek naar manieren om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen via zijn activiteiten. De financiering voor duurzame energie moet tegen 2025 jaarlijks met 30 procent groeien. Volgens topman Wiebe Draijer biedt de energietransitie daarmee “een echte kans”.

Rabobank zit niet alleen groot in voedsel en landbouw, sectoren waar het lastiger is om de uitstoot te beperken. De bank heeft ook voor 190 miljard euro aan hypotheekactiviteiten. De bank wil daarom ook meer leningen verstrekken om huizen energiezuiniger te maken.

Van kredietverstrekkers wordt steeds meer verlangd dat ze verantwoording afleggen voor de milieu-effecten van hun leningen. Dan gaat het van de methaanuitstoot van koeien tot de ontbossing door veehouderij en sojateelt.

Volgens Draijer moeten adviseurs van de bank ervoor zorgen dat klanten meebewegen bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. “Als we dat geloven, dan willen we ze op weg helpen”, zo laat hij optekenen. Voor klanten die zich niet aan de doelen committeren en vooruit willen is in de toekomst mogelijk geen ruimte, waarschuwt de topman.

De financiering van de energietransitie biedt ook kansen voor banken. Regeringen en bedrijven moeten volgens schattingen van persbureau Bloomberg tegen 2050 minstens 80 biljoen euro investeren om de uitstoot snel genoeg terug te dringen om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen.

Hernieuwbare energie is al goed voor 88 procent van de energieportefeuille van de Rabobank. Volgens Draijer is het de bedoeling dat deze portefeuille volledig groen wordt.

Verder wil Rabo dat het gemiddelde energielabel van zijn hypotheekportefeuille tegen 2024 B is afgezet van de score C in 2020. Verder ziet de bank aardgas nog altijd als een transitiebrandstof naar een groenere wereld. De EU heeft onlangs een aantal gasprojecten als groen bestempeld, om maar weg te komen van nog vervuilendere kolen.

Rabo verwacht dat het aandeel van gas in de handels- en grondstoffenfinancieringsleningen aan energiebedrijven zal groeien tot 25 procent in 2025.

Verder maakt de bank werk van het identificeren van de grootste vervuilers in de kredietportefeuille, waarbij in het bijzonder gekeken wordt welke stappen ze zetten om aan de klimaatdoelen te gaan voldoen. Ook wil Rabo het voortouw nemen bij de financiering van nieuwe technologieën zoals waterstof en CO2-afvang.