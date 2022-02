Russische inflatie op hoogste niveau in zes jaar

De inflatie in Rusland is in januari uitgekomen op het hoogste niveau in zes jaar. Volgens het Russische statistiekbureau stegen de prijzen op jaarbasis in doorsnee met bijna 9 procent. Vooral voor groente en fruit moesten Russen meer betalen. Daarnaast stegen de prijzen voor bouwmaterialen en elektronica.

Doordat het leven in rap tempo duurder wordt, neemt ook de druk op de Russische centrale bank toe om de rentes te verhogen. Daarover wordt vrijdag een beslissing genomen. De Russische centrale bank liet eerder al doorschemeren dat een nieuwe rentestap mogelijk is, omdat de inflatie veel hoger ligt dan de beoogde 4 procent op jaarbasis.

De stijgende inflatie heeft de levensstandaard van Russen aangetast. Het reƫel beschikbaar inkomen, dus het inkomen na inflatiecorrectie, steeg in het vierde kwartaal met slechts 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor het hele jaar komt de stijging uit op 3,1 procent, aldus het statistiekbureau.