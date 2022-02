Samsung kondigt smartphone Galaxy S22 en nieuwe tablet aan

De nieuwste smartphone Galaxy S22 van Samsung is vanaf begin maart beschikbaar in Nederland. De nieuwste tablet van het bedrijf, de Galaxy Tab S8, is eind deze maand verkrijgbaar. Met deze apparaten gaat Samsung de strijd aan met de grootste concurrent Apple en met Chinese bedrijven als Xiaomi en Huawei.

De luxueuste versie van de Galaxy S22, de S22 Ultra, wordt geleverd met een stylus pen die kan worden gebruikt op het scherm van een smartphone. Die zat eerder alleen bij apparaten uit de Note-reeks, maar daar komt dit jaar geen nieuwe versie van. Later in het jaar komen er wel nieuwe vouwbare telefoons van Samsung op de markt. Dat is de Galaxy Z-serie.