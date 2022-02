Taxi-app Lyft bij zakkers op Wall Street na cijfers

Beleggers deden het aandeel Lyft woensdag van de hand op de beurzen in New York. De taxi-app, een concurrent van het bekendere Uber, leed afgelopen kwartaal verlies door hogere kosten voor lonen en verzekeringen. Ook had het bedrijf minder actieve chauffeurs dan in het derde kwartaal en viel de omzetverwachting tegen. Lyft zakte 2 procent. Uber Technologies, dat na de slotbel met cijfers komt steeg bijna 1 procent.

Net als in de afgelopen dagen staat de beurshandel op Wall Street vooral in het teken van het belangrijke inflatiecijfer dat later deze week naar buiten komt. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank flink zal ingrijpen om de hard oplopende consumentenprijzen af te remmen, door de rente dit jaar meermaals te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 35.713 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 4568 punten en de techgraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 14.376 punten.

Chipotle Mexican Grill won bijna 10 procent. De fastfoodketen, bekend van zijn taco’s en burrito’s, boekte afgelopen kwartaal meer winst ondanks de tegenwind die werd veroorzaakt door de omikronvariant van het coronavirus. Het bedrijf wist daarbij de hogere kosten voor voedingsmiddelen te compenseren door zijn prijzen te verhogen zonder klanten te verliezen.

Yum! Brands dikte 5,5 procent aan. De eigenaar van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de winst viel wel tegen.

Peloton Interactive verloor dik 4 procent. De maker van fitnessapparatuur werd een dag eerder 25 procent meer waard na de aankondiging van een grote reorganisatie en het aftreden van topman John Foley. Aan het begin van de week won het aandeel al een vijfde aan beurswaarde door overnamespeculatie.

Tesla won 2,2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verwacht dat een Californisch bureau het bedrijf zal aanklagen vanwege systematische rassendiscriminatie en intimidatie in de fabriek van het bedrijf in de Amerikaanse staat. Voormalige werknemers van Telsa’s fabriek in Fremont, in de buurt van San Francisco, hebben in de afgelopen jaren talloze klachten ingediend vanwege rassendiscriminatie en seksuele intimidatie.

De euro was 1,1428 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 89,76 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 91,21 dollar per vat.