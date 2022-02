Vakbonden dreigen met acties bij rederij Hapag-Lloyd

FNV Havens en CNV Vakmensen dreigen met acties bij de Duitse rederij Hapag-Lloyd. De vakbonden kunnen het niet eens worden met het bedrijf over een loonsverhoging. De bonden eisen naast automatische prijscompensatie voor de inflatie onder meer een structurele loonsverhoging van 4 procent. Eerder op woensdag verliep een ultimatum dat de vakbonden hadden gesteld.

De winsten van rederijen zoals Hapag-Lloyd zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis en de grote vraag naar consumentengoederen is de behoefte aan zeecontainers sterk toegenomen, terwijl het aanbod beperkt is. De tarieven voor het verschepen van goederen zijn daardoor geƫxplodeerd. Rederijen als Hapag-Lloyd profiteren daarvan.

“De winsten van de Duitse rederij rijzen de pan uit”, stelt FNV Havens in een toelichting. De bonden vinden het daarom niet eerlijk dat zij geen loonsverhoging kunnen krijgen bovenop de prijscompensatie. CNV Vakmensen laat weten dat er bij acties niet direct moet worden gedacht aan stakingen. “Het zal de komende dagen beginnen met ludieke acties, maar dat kan zomaar veranderen”, zegt een woordvoerder. In Nederland heeft Hapag-Lloyd zo’n 300 medewerkers, met name in Rotterdam.

Hapag-Lloyd liet eerdere deze week nog weten dat het tegen het einde van het jaar veel minder vertragingen in het zeetransport van vrachtcontainers verwacht. Het beslissende punt zal komen wanneer werknemers die momenteel niet aan het werk zijn vanwege het coronavirus, terugkeren naar de terminals, zei topman Rolf Habben Jansen.