Boete voor misleidende ‘bedankjes’ over puzzelabonnementen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het bedrijf Servicecollect een boete van 25.000 euro opgelegd voor de misleidende telefonische verkoop van puzzelabonnementen. Volgens de toezichthouder belde de onderneming zogenaamd als “bedankje” voor het invullen van een enquête of met een “leuke mededeling”. Maar eigenlijk ging het om de verkoop van een betaald online puzzelabonnement voor meerdere tientjes per maand.

Deze praktijken gebeurden onder verschillende bedrijfsnamen, waaronder Eduspel, Kennisgame, Geheugensport, Quizatlas en Puzzelspel. Consumenten werden ook niet goed geïnformeerd over de termijn en de manier hoe het abonnement opgezegd kon worden, geeft de ACM aan. Mensen kwamen dus ongewild aan een abonnement vast te zitten en wisten niet hoe ze hier weer vanaf moesten komen.

Via haar consumentenloket ontving de ACM over dit alles tientallen klachten. De toezichthouder had de ondernemer in 2020 ook al eens aangesproken op zijn gedrag. Toen zei hij de regels te zullen naleven, maar dat gebeurde niet.

Volgens ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh deugt de handelswijze van Servicecollect niet. “Bedrijven die consumenten bellen om ze iets te verkopen moeten aan het begin van het gesprek duidelijk zijn over wie er belt en met welke reden. Ook moeten ze duidelijk zijn over hun aanbod, wat het kost en hoe je er vanaf kunt als je je bedenkt.” Ze raadt mensen die overvallen worden door verkooptelefoontjes aan om duidelijk te zeggen dat ze geen interesse hebben en niet meer gebeld willen worden. “Verbreek daarna de verbinding. Daarmee kun je een hoop ellende voorkomen.”