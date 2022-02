Delivery Hero jaagt beleggers schrik aan met handelsupdate

Maaltijdbezorger Delivery Hero heeft beleggers donderdag schrik aangejaagd met zijn kwartaalupdate. De cijfers zelf waren niet eens zo slecht, maar met zijn vooruitzichten stelde het Duitse bedrijf nadrukkelijk teleur. Vooral omdat het waarschijnlijk langer zal duren alvorens Delivery Hero winstgevend zal zijn. Beleggers in Frankfurt zetten het aandeel daarop ruim een kwart lager.

Delivery Hero maakte bekend in de drie maanden tot januari meer bestellingen te hebben verwerkt. Dat zorgde er ook voor dat de omzet hoger uitviel. Deze klom op jaarbasis met 66 procent tot 1,9 miljard euro. De bestellingen waren bij elkaar goed voor een waar van 9,6 miljard euro.

Het probleem van het bedrijf zit hem erin dat het achterloopt bij concurrenten op het gebied van winstgevendheid. Sectorgenoten als DoorDash en Uber wisten al wel op operationeel vlak zwarte cijfers te schrijven.

Overigens is Delivery Hero niet het enige maaltijdbestelbedrijf dat het woensdag moest ontgelden op de beurzen. Branchegenoot Just Eat Takeaway was de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam met een verlies van 6 procent. In Londen verloor Deliveroo bijna 4 procent.