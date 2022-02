Disney wint op Wall Street, inflatiecijfer zorgt voor koersdruk

Disney behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De resultaten van het entertainmentconcern kregen een warm onthaal op Wall Street. Ook techbedrijf Uber Technologies, eigenaar van de bekende taxi-app, werd flink hoger gezet dankzij beter dan verwachte cijfers over het laatste kwartaal van 2021.

Alle aandacht ging echter uit naar het inflatiecijfer, dat voorbeurs bekend werd gemaakt. De inflatie kwam in januari uit op 7,5 procent. Dat was het hoogste cijfer in bijna veertig jaar. Beleggers keken al de hele week uit naar het inflatiecijfer, dat een belangrijke rol speelt in het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De centrale bank heeft al laten weten dit jaar de rente een aantal keren te gaan verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent lager op 35.548 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 4550 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 14.315 punten.

Disney steeg 5,6 procent. Het concern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Disney profiteerde onder meer van het terugschroeven van de coronamaatregelen. Daardoor verwelkomde het bedrijf meer bezoekers in zijn pretparken. Ook de streamingdienst Disney+ kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht.

Uber kreeg er 4,3 procent bij. Het bedrijf merkt dat de vraag naar taxidiensten weer begint aan te trekken. Uber haalt momenteel ongeveer de helft van zijn inkomsten uit zijn bezorgdienst. Juist dat onderdeel draaide tijdens de crisis goed. Daar komt nu het herstel van de taxiritten bovenop.

Frisdrankenproducent Coca-Cola, die ook met cijfers kwam, klom 0,8 procent. Concurrent PepsiCo verloor 0,6 procent ondanks beter dan verwachte resultaten van de fabrikant van frisdranken en snacks. Ook Twitter deed het beter dan verwacht. De socialenetwerksite kondigde tevens aan eigen aandelen te gaan in kopen, maar daalde desondanks 1,4 procent.

Ook de resultaten van speelgoedfabrikant Mattel vielen in de smaak. Het aandeel van het bedrijf achter de bekende merken Barbie, Hot Wheels en Fisher-Price werd beloond met een koerswinst van haast 10 procent.

Tesla daalde 1,2 procent. Een Californische instantie die de burgerrechten in de Amerikaanse staat beschermt heeft een aanklacht ingediend tegen Tesla vanwege rassendiscriminatie.

De euro was 1,1402 dollar waard, tegen 1,1441 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 89,84 dollar. Brentolie steeg ook 0,2 procent in prijs, tot 91,70 dollar per vat.