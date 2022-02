Meer gebruikers voor sociaal netwerk Twitter

Twitter heeft in het vierde kwartaal het aantal gebruikers verder zien toenemen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op het sociale netwerk steeg met 13 procent tot 217 miljoen in vergelijking met een jaar eerder.

Twitter heeft een doel om in het vierde kwartaal van volgend jaar 315 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben. Verder stegen de inkomsten met 22 procent tot bijna 1,6 miljard dollar, omgerekend 1,4 miljard euro. Die inkomsten komen hoofdzakelijk uit advertenties. Daarbij behaalde de onderneming uit San Francisco een nettowinst van 182 miljoen dollar.

Over heel 2021 klom de omzet met 37 procent tot iets meer dan 5 miljard dollar. De onderneming mikt voor 2023 op een omzet van 7,5 miljard dollar of meer. Twitter had eerder al gezegd geen grote last te hebben bij de advertentie-inkomsten van de privacy-aanpassingen die techbedrijf Apple heeft doorgevoerd.

Over heel 2021 leed Twitter wel een verlies. Dat had onder meer te maken met schikkingen van 766 miljoen dollar voor rechtszaken, waaronder een kwestie met aandeelhouders die moesten worden gecompenseerd.