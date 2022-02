Mogelijk ‘kippenvleugeltekort’ bij Super Bowl-wedstrijd

Kippenvleugels zijn mogelijk niet aan te slepen tijdens het grootste sportspektakel van het jaar in de Verenigde Staten, de Super Bowl. Het evenement vindt aanstaande zondagnacht (Nederlandse tijd) plaats. Dit jaar zijn er tekenen dat restaurants misschien niet genoeg kippenvleugels kunnen bakken, onder meer door krappe voorraden. Door het dreigende tekort aan een van de favoriete gefrituurde snacks van Super Bowl-liefhebbers zijn de prijzen van kippenvleugels ook fors gestegen.

In totaal zullen naar verwachting ruim 1,4 miljard kippenvleugels worden afgekloven tijdens de wedstrijddag. De krappe voorraden zijn het gevolg van algehele verstoringen in de logistieke keten als gevolg van de coronapandemie. Ook is er een groot personeelstekort in de Amerikaanse voedingsindustrie, net als een tekort aan andere ingrediënten en torenhoge kosten. Bij de groothandel bereikte een halve kilo kip in januari de recordprijs van ongeveer 2,70 dollar (2,35 euro) tegenover een gemiddelde prijs van 1,76 dollar in de jaren voor de pandemie.

Per saldo betekent dit dat restaurants andere oplossingen aan het verzinnen zijn: van overstappen op bevroren in plaats van verse kippenvleugels tot het verminderen van het aantal vleugels per bestelling. Sommige restaurants plaatsen momenteel zelfs al tot ver in de zomer bestellingen, om te zorgen dat ze überhaupt niet zonder kippenvleugels komen te zitten. Ook proberen kipproducenten meer delen van kip los te verkopen in plaats van hele vogels.