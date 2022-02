Producent Marlboro ziet vraag naar e-sigaretten toenemen

De populariteit van alternatieve vormen van roken neemt duidelijk toe. Tabaksproducent Philip Morris International, bekend van Marlboro- en L&M-sigaretten, zegt dat zijn verkopen van tabak voor e-sigaretten het afgelopen jaar met bijna een kwart zijn gestegen vergeleken met het jaar ervoor.

Ruim 21 miljoen mensen gebruikten eind december IQOS-apparaten, elektronische sigaretten die tabakscapsules opwarmen in plaats van verbranden. Volgens Philip Morris is dat minder slecht voor de gezondheid dan roken. Drie maanden eerder maakten nog een miljoen minder mensen gebruik van die apparaten. Of die groei doorzet is volgens de fabrikant onzeker. Chips die nodig zijn voor de IQOS zijn al langer moeilijk leverbaar vanwege het wereldwijde chiptekort.

In veel landen wordt roken steeds meer ontmoedigd en de hoeveelheid sigaretten die Philip Morris verscheept neemt al jaren af. De inkomsten van IQOS-apparaten en andere rookvrije producten zijn inmiddels goed voor bijna 30 procent van de omzet van het bedrijf. Maar ook sigaretten gingen eind vorig jaar vaker over de toonbank dan in dezelfde periode een jaar eerder, met een toename van ruim 2 procent. Over het hele vorige jaar gezien daalde het aantal verkochte sigaretten wel.

Philip Morris boekte over 2021 een omzet van ruim 31 miljard dollar, omgerekend ongeveer 27 miljard euro. Dat is op jaarbasis een toename van ruim 9 procent. De winst over 2021 was ruim 9 miljard dollar.