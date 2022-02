Rabobank trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren

Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank is het geld nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.

“We hebben al veel verbeteringen doorgevoerd, maar er is ook nog veel werk te doen”, geeft topman Wiebe Draijer aan. Volgens hem zijn er nu al 4900 mensen aan de slag met het tegengaan van witwassen. Maar hij schat in dat er dit jaar nog wel duizend tot 1500 mensen extra nodig zijn. Die zal Rabobank voor een groot deel waarschijnlijk extern moeten werven.

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). Draijer kan niet zeggen of zo’n geldstraf ook voor Rabobank dreigt. “We weten het niet”, geeft hij aan.

Rabobank voldeed al langer niet aan de vereisten. Eerder heeft het concern daarom al eens een dwangsom van 500.000 euro moeten betalen. Rabobank kondigde in november vervolgens aan dat DNB een zogeheten handhavingstraject zou starten vanwege de tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen. De uitkomst daarvan is nog onbekend en Draijer wil er nog nog niet op vooruitlopen.

Het coöperatieve concern heeft zijn winst afgelopen jaar wel fors opgevoerd. Onder de streep bleef bijna 3,7 miljard euro over, waar in het eerste coronajaar 2020 nog net geen 1,1 miljard euro winst in de boeken ging. Deze winstsprong dankt Rabobank vooral aan het aantrekken van de economie. Daardoor kon de bank ook veel geld dat eerder apart was gezet voor dreigende kredietverliezen, weer laten vrijvallen.

De kosten liepen wel op. De bank heeft namelijk ook een voorziening genomen van 333 miljoen euro voor compensatie van kredietproducten met een variabele rente. Het was al bekend dat Rabobank met een compensatieregeling zou komen voor klanten die in het verleden te veel rente hebben betaald op bepaalde leningen. Rabobank zei eerder nog dat er met de regeling waarschijnlijk zo’n 100 miljoen euro was gemoeid, exclusief kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten. Maar later zou nog een uitgebreidere berekening volgen. “We hebben nu een betere inschatting kunnen maken”, stelt financieel directeur Bas Brouwers.