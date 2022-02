Siemens doet goede zaken met software fabrieksautomatisering

Het Duitse technologieconcern Siemens heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de verkoop van software voor het automatiseren van fabrieksprocessen. Ook met de andere activiteiten zoals bijvoorbeeld de bouw van treinen en medische apparatuur werd meer geld verdiend door het concern uit München.

De omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar ging met 17 procent omhoog naar 16,5 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Daarbij sprong de orderontvangst met 24 procent omhoog tot meer dan 24 miljard euro. Er werd een nettowinst behaald van 1,8 miljard euro, een vijfde meer dan een jaar daarvoor.

Het bedrijf heeft geen last gehad van grote productieverstoringen door de problemen in de wereldwijde logistieke ketens, hoewel er wel tekorten aan bepaalde componenten zijn, zei topman Roland Busch in een toelichting op de cijfers.

Bij het onderdeel Digital Industries, dat industriële software maakt, was een ordergroei met 73 procent te zien, met een omzetstijging van 15 procent. Ook is Siemens actief met slimme infrastructuur voor bedrijven. Bij de mobiliteitstak was er zelfs de hoogste orderontvangst in een kwartaal ooit, geholpen door een bestelling van 1,5 miljard euro voor hogesnelheidstreinen. Bij de tak voor medische apparatuur Siemens Healthineers klom de omzet met 31 procent, mede door de overname van het Amerikaanse Varian Medical Systems.