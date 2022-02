Techleap: ontwikkeling van Nederlandse techsector loopt achter

Nederland heeft niet genoeg aandacht voor techbedrijven en dreigt daardoor achter te lopen op andere landen, klaagt de vertegenwoordiger van de sector, Techleap.nl. Volgens de organisatie is er geen oog voor de lange termijn.

Techleap.nl heeft donderdag een rapport gepresenteerd over de staat van de sector. Volgens de organisatie hebben investeerders vorig jaar 5,6 miljard euro in jonge bedrijven gestoken. Dat is ruim drie keer meer dan in 2020. Nederland telt ongeveer 11.000 nieuwe ondernemingen die bij elkaar meer dan 300 miljard euro waard zijn. Toch lukt het maar één op de vijf beginnende bedrijfjes om door te groeien en dat is minder dan in andere landen. Dat ligt volgens Techleap.nl aan “de beschikbaarheid van talent en de toegang tot kapitaal in de vroegste fase”, maar het komt voor een deel ook “doordat ondernemers vaak ambitie lijken te missen en meer nadruk leggen op het starten van een bedrijf en het bereiken van autonomie, dan het succesvol laten doorgroeien”.

De organisatie kijkt ook naar de politiek. Het nieuwe kabinet trekt miljarden uit voor onder meer klimaat en zorg, maar in de plannen “ontbreekt de rol van het innovatieve bedrijfsleven in het oplossen hiervan, net als de middelen en ideeën om bedrijven uit de nieuwe innovatieve economie dit te laten aanjagen”.

Techleap.nl heette vroeger de StartupDelta. De organisatie wordt geleid door prins Constantijn.