Universal Music koopt muziekcatalogus Sting

Universal Music Group (UMG) heeft de rechten op de volledige muziekcatalogus van Sting gekocht. Die omvat niet alleen het solowerk van de Britse artiest, maar ook de rechten op de muziek van The Police. Met die band scoorde Sting hits als Roxanne en Every Breath You Take. Hoeveel Gordon Sumner, zoals Stings echte naam luidt, verdient aan de deal is niet bekendgemaakt.

Sting gaat met de verkoop van zijn muziekrechten onder meer Bob Dylan achterna. Die verkocht zijn muziekcatalogus twee jaar geleden aan UMG en kreeg daarvoor tussen de 300 miljoen en 400 miljoen dollar. Ook Neil Young, Debbie Harry en Shakira verkochten de rechten op hun muziek de afgelopen jaren, net als de Franse dj David Guetta.

UMG, dat genoteerd is aan de aandelenbeurs in Amsterdam, noemt de muziekcatalogus van Sting “een van de grootste aankopen in de muziekgeschiedenis”. Sting verkocht in zijn carrière meer dan 100 miljoen albums.