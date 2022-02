Bloemen voor Valentijnsdag duurder, maar nog steeds populair

Bloemen voor Valentijnsdag worden dit jaar duurder vanwege de hard gestegen energiekosten voor bloemenkwekers en zelfs schaarste in het aanbod. Maar mensen willen nog altijd graag rozen en boeketten voor hun geliefden kopen, ook als daar meer voor betaald moet worden.

Door de hoge gasprijzen besloten sommige kwekers minder bloemen te kweken, waardoor er schaarste is ontstaan. Ook komen veel bloemen uit Afrika, zoals Kenia en Ethiopiƫ. Veel Nederlandse kwekers hebben daar productie. Maar vanwege de hoge brandstofprijzen is het vervoer naar Nederland duurder geworden, terwijl er ook een tekort aan luchtvrachtcapaciteit is. Dit alles jaagt de inkoopprijzen voor handelaars verder op.

Bloemenveiling Royal FloraHolland zegt dat er in aanloop naar Valentijn 159 miljoen rozen zijn verkocht en 155 miljoen tulpen. De gemiddelde prijs van snijbloemen lag ongeveer 10 procent hoger dan vorig jaar. De gemiddelde prijs van premium rozen steeg zelfs met ongeveer 20 procent. Royal FloraHolland voegt er wel aan toe dat bloemen blijvend populair zijn in de aanloop naar Valentijn.

Bloemenverkoper Koninklijke Fleurop zegt zich ook op te maken voor flinke drukte richting Valentijnsdag op 14 februari. “We staan dit jaar wel voor een extra uitdaging, met de schaarste en stijgende prijzen van bloemen in het algemeen en van rozen in het bijzonder. Dus we vragen mensen om op tijd te bestellen en ook te kijken naar alternatieven voor rozen, die wij volop aanbieden”, laat marketingspecialist Martine van Putten van Fleurop Nederland weten.

Uit onderzoek dat Fleurop heeft laten doen blijkt dat bloemen nog altijd een geschikt cadeau zijn voor Valentijnsdag. “Een boeket blijft een populaire manier om gevoelens over te brengen, dat zie je in dit onderzoek eens te meer”, zegt Van Putten. Vooral jongeren zouden graag een boeket ontvangen.

Directeur Matthijs Mesken van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) verwacht ook niet dat de hogere prijzen consumenten zal afschrikken. “Ondanks de belemmeringen door schaarste verwachten we dat consumenten bereid zijn de hogere prijzen te betalen. Mensen willen hun geliefden toch verrassen met een boeket bloemen voor Valentijn.”