CBS: minder faillissementen in januari

Het aantal faillissementen van bedrijven is in januari gedaald. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorige maand 21 bedrijven minder failliet verklaard dan in december. Het aantal faillissementen is volgens het statistiekbureau historisch laag dankzij de coronasteunpakketten van de overheid tijdens de crisis.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in januari 110 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 22. Dat is er 1 minder dan in december. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de sector verhuur en overige zakelijke diensten.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden erna was het aantal faillissementen laag, aldus het CBS.