Coca-Cola wil dat kwart verpakkingen rond 2030 herbruikbaar is

Coca-Cola wil dat rond 2030 minstens een kwart van al zijn drankverpakkingen herbruikbaar is. Dat wil het Amerikaanse frisdrankconcern, dat vaak wordt bekritiseerd als grote plasticvervuiler, doen door meer dranken te verkopen in glazen of plastic flesjes die herbruikbaar zijn. Ook wordt er gedacht aan oplossingen met statiegeld.

Met de inspanningen kan de onderneming naar eigen zeggen een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de wereld. Volgens cijfers van het bedrijf waren herbruikbare verpakkingen in 2020 goed voor 16 procent van de verkoop bij Coca-Cola.

Milieuorganisaties hebben voorzichtig positief gereageerd op de toezeggingen. Greenpeace spreekt bijvoorbeeld van een “langverwachte” maatregel.

“Een stap in de goede richting”, stelt de coalitie #Breakfreefromplastics daarnaast. Maar helemaal gerust is die actiegroep nog niet. “De reeks gebroken beloften van het bedrijf in het verleden dwingt ons echter om deze aankondiging met enige scepsis te verwelkomen.” #Breakfreefromplastics riep Coca-Cola onlangs nog voor het vierde jaar op rij uit tot grootste plasticvervuiler ter wereld.