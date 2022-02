Deens bedrijf gaat toch niet flink investeren in Suriname

Het Deense waterstofbedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) gaat toch niet flink investeren in Suriname. Bijna een jaar na de aankondiging van de komst van de onderneming heeft de Surinaamse regering besloten een eerdere overeenkomst te ontbinden. Dit komt omdat de Denen zich niet aan de gemaakte afspraken zouden hebben gehouden.

“In het contract met HPSG zijn rechten en plichten opgenomen. Als de andere partij zich daar niet aan houdt, kunnen we afstand nemen’’, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie. Een belangrijke verplichting voor HPSG was om voor het eind van 2021 te bevestigen dat de financiering rond was. Naarmate duidelijk werd dat deze bevestiging uitbleef, heeft Suriname de stekker uit de samenwerking getrokken.

Volgens de plannen zouden de Denen 1,2 miljard Amerikaanse dollar, omgerekend meer dan 1 miljard euro, investeren in de bouw van een waterstofcentrale. Na realisatie hiervan zou Suriname van deze centrale groene energie gaan afnemen. De investering zou zeker zeshonderd banen opleveren.

Maar al vrij snel na de eerste presentatie van het bedrijf in maart 2021 ontstond er onduidelijkheid over de onderneming. Er was op internet bijvoorbeeld nauwelijks informatie over HSPG te vinden. Deze ‘’onzichtbaarheid’’ was voor verscheidene onderzoekers en journalisten aanleiding om verder onderzoek te doen. Zo waren er Deense journalisten die onthulden dat de Deense oprichters van het bedrijf in het verleden betrokken waren bij meerdere faillissementen.