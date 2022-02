Horeca weer grootverbruiker van NOW-steun

Van de toegekende aanvragen voor coronaloonsteun is circa 40 procent afgelopen periode naar horeca- en cateringbedrijven gegaan. Dat meldt uitvoeringsinstantie UWV, dat de aanvragen voor de NOW-steun verwerkt. In totaal keurde het UWV iets minder dan 41.000 aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid goed en werd zo’n 907 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd in de zevende periode, die gaat over de maanden november en december.

In de zevende periode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het maximale omzetverlies dat kon worden opgegeven was 80 procent, maar werd door het kabinet naar 90 procent verhoogd. Veel betaalde voorschotten gingen echter nog uit van het maximum van 80 procent. Dit zal bij de definitieve vaststelling worden verrekend.

In totaal kwamen 42.000 aanvragen binnen. Daarvan werden er bijna 1500 afgewezen. Het gemiddelde omzetverlies van de aanvragers was 48,2 procent. Daarbij konden anders dan eerder ook starters een aanvraag voor loonsteun doen. Die moesten daarvoor een maandomzet als referentie kunnen opgeven.

Op 14 februari kunnen ondernemers aankloppen voor het achtste NOW-pakket. Ook hiervoor geldt een omzetderving van minstens 20 procent.