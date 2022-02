Italië begint met verkoopproces van opvolger Alitalia

De Italiaanse regering is formeel begonnen met een verkoopproces van luchtvaartmaatschappij ITA Airways, de opvolger van het failliete Alitalia. Vorige maand werd al duidelijk dat het Duitse Lufthansa en containerrederij MSC geïnteresseerd zijn in een soort gezamenlijke overname van ITA. Nu heeft het kabinet van premier Mario Draghi een decreet ondertekend om een verkoop in gang te zetten.

Het is nog niet bekendgemaakt hoe alles precies geregeld wordt. Dat kan via een biedprocedure of via een directe verkoop. Volgens minister van Financiën Daniele Franco zal de overheid in eerste instantie een minderheidsbelang houden, dat in een later stadium alsnog van de hand kan worden gedaan.

ITA, dat pas sinds oktober vliegt, is nu nog in handen van de staat. De nieuwe maatschappij heeft ongeveer een kwart van het personeel en een aantal van de vliegtuigen van het oude Alitalia overgenomen. Daarbij is flink gesneden in het aantal routes.

Of ITA daadwerkelijk naar de twee geïnteresseerde partijen gaat, is nog niet duidelijk. Mogelijk zijn er nog meer overnamekandidaten. ITA-voorzitter Alfredo Altavilla heeft wel al eens gezegd graag onderdeel te willen worden van Lufthansa. De Duitsers probeerden eerder al met Alitalia te gaan samenwerken, maar die poging mislukte begin 2020. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij is daarna ten onder gegaan na jarenlang verliezen te hebben geleden.