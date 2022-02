Rentevrees zorgt voor verliezen op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met rode cijfers geopend. Beleggers hebben vrees voor nog snellere renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve tegen de sterk stijgende inflatie. Op Wall Street waren een dag eerder al stevige minnen te zien.

De inflatie in de Verenigde Staten klom in januari naar 7,5 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in veertig jaar. Daardoor wordt de kans groter dat de centrale bank de rente nog agressiever gaat verhogen dan eerder gedacht. Fed-bestuurder James Bullard zei dat de rente in de eerste jaarhelft met 1 procentpunt verhoogd zou moeten worden. Zakenbank Goldman Sachs voorziet voor dit jaar nu zeven renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank.

De Amsterdamse AEX-index noteerde kort na opening een min van 0,5 procent op 758,80 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 1052,12 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen 0,7 procent omlaag. Londen leverde 0,5 procent in. De Britse economie is vorig jaar met 7,5 procent gegroeid, na de krimp van 9,4 procent in 2020. Dat is de sterkste groei sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de grootste daler met een min van 4,2 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zakte 1,4 procent, na de stevige koerssprong een dag eerder. De chipfondsen ASMI, Besi en ASML leverden tot 2,6 procent in. Levensmiddelenconcern Unilever ging aan kop met een plus van 1,6 procent.

In de MidKap toonde flitshandelaar Flow Traders wat herstel van de afstraffing op donderdag met een koerswinst van 1,6 procent. De producent van roestvrij staal Aperam kwam met cijfers en werd 0,2 procent hoger gezet. Grootste verliezer bij de middelgrote fondsen was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore met een min van 2,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak klom de maker van waterzuiveringstechnologie NX Filtration 1,9 procent. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar zeer sterk stijgen en rekent op verdere groei dit jaar. NX Filtration ging vorig jaar naar Beursplein 5.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was vrijwel vlak op 89,89 dollar en Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 91,27 dollar per vat. De euro was 1,1388 dollar waard, tegen 1,1487 dollar een dag eerder.