Rutte: Nederland is geen renteniersland, zoals Knot beweerde

Premier Mark Rutte is het niet met de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot eens dat Nederland een “rentenierseconomie” is. De voor het kabinet belangrijke adviseur heeft met zijn uitspraken in Buitenhof “overdreven”, zei de minister-president. Hij verwacht wel dat er binnen het kabinet nog een discussie op gang zal komen over zwaardere belasting op vermogens.

Volgens Knot haalt de Nederlandse overheid vergeleken met de omringende landen weinig geld uit de belasting op vermogen van particulieren en veel uit de inkomstenbelasting. “Dus je zou kunnen zeggen dat wij meer dan andere landen een soort renteniersconomie aan het worden zijn terwijl wij de hardwerkende Nederlander daarvoor laten betalen met hogere tarieven inkomstenbelasting. Dat vind ik geen goede ontwikkeling.”

Rutte heeft de uitspraken van Knot als historicus beluisterd, zei hij tijdens zijn werkelijkse persconferentie. Nederland was volgens de premier in de achttiende eeuw een rentenierseconomie, toen de vermogens die de eeuw ervoor door kooplieden waren opgebouwd langzaam werden opgemaakt en er verder nog weinig gebeurde in Nederland. Nu draait de economie “als een tierelier”.

“Een renteniersland daar zou iedereen sukkelen en op weg zijn naar zijn buitenverblijf aan de Vecht om nog eens met een cognacje in de hand en sigaar na het borrelen te kijken hoe de dag was en vast te stellen dat het minder is geworden. Want rentenierslanden komen niet verder.”

Knot begon over de rentenierseconomie omdat hij vindt dat het beter zou zijn om werken en ondernemerschap te stimuleren in plaats van vermogensbezit. Een significant deel van de partijen in de Tweede Kamer deelt dit standpunt. Rutte verwacht dat de discussie daarover in het kabinet wel weer op gang zal komen, de komende periode. Of hij denkt dat dat kan betekenen dat de vermogensbelasting omhoog kan gaan, wilde hij niet zeggen. Volgens de premier moet hij “niet speculeren”.