Shell wil mede-eigenaren pijpleidingenbedrijf uitkopen

Olie- en gasconcern Shell trekt 1,6 miljard dollar uit om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners uit te kopen. Dat is een uitbater van pijpleidingen in de Verenigde Staten. Het onderdeel was in het verleden zelfstandig naar de beurs gebracht om makkelijk geld op te kunnen halen, maar deze financiƫle constructie wordt de laatste jaren steeds minder populair in de oliewereld.

Bijna een derde van Shell Midstream Partners is nu in handen van andere aandeelhouders. Shell wil met hen in contanten afrekenen. Omgerekend gaat het om meer dan 1,4 miljard euro. De activiteiten zullen dan overgaan naar de grotere pijpleidingentak van Shell.

Jaren terug vonden grote oliemaatschappijen het aantrekkelijk om delen van hun bedrijf wat meer apart te zetten en hier samen op te trekken met andere aandeelhouders. Door het verkopen van aandelen kon snel geld worden opgehaald. Maar de laatste jaren is de situatie veranderd. Branchegenoten als BP en Phillips 66 zijn ook al een andere koers gaan varen.

Volgens kenners is de interesse in deze structuur afgenomen door de crash op de oliemarkt van 2014 tot 2016, toen de olieprijzen sterk omlaag gingen. Wat ook mee zou spelen is dat de Amerikaanse belastingwet is aangepast. Daardoor pakt de constructie minder gunstig uit dan voorheen.

De stap van Shell lijkt goed te worden ontvangen door beleggers. Het aandeel Shell Midstream Partners werd op de beurs in New York vrijdag tussentijds tot bijna 7 procent hoger gezet.