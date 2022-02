Tanken aan de pomp wordt dit weekend nog duurder

Tanken aan de pomp in Nederland wordt dit weekend nog duurder. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers zal de adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) met 0,2 cent oplopen tot een record van 2,178 euro. Diesel wordt zelfs 0,4 cent duurder. Met een literpijs van 1,869 euro gaat het hier eveneens om het hoogste niveau ooit.

De prijzen aan de pomp lopen al langer flink op. Dat komt onder meer door de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en de grote vraag naar brandstof die wordt veroorzaakt door het economisch herstel uit de coronacrisis. Daarbij speelt mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor blijven passen om de oliekraan flink extra open te zetten.

UnitedConsumers houdt al sinds november 2000 de ontwikkeling van de prijzen aan de pomp in de gaten. De laagste adviesprijs voor Euro95 werd gemeten op 13 december 2001. Toen ging het om 1,049 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote olieproducenten. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij het bij diverse goedkope pompen momenteel nog steeds mogelijk om Euro95 voor minder dan 1,90 euro per liter te tanken.