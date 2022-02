VS willen Afghaanse tegoeden inzetten voor nabestaanden 9/11

De Verenigde Staten willen internationale tegoeden van de Afghaanse centrale bank gaan inzetten voor schadevergoedingen voor onder meer nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen in New York van 11 september 2001. Daarover lopen namelijk nog veel rechtszaken. Ook moet de helft van de in totaal 7 miljard dollar aan Afghaans geld worden gebruikt voor humanitaire hulp aan het Afghaanse volk.

Het gaat om de tegoeden en goudvoorraden die de Afghaanse centrale bank in de VS bij financiële instellingen had geparkeerd, onder meer in de kluis van de Federal Reserve. Vorig jaar had Washington de tegoeden al laten bevriezen om te voorkomen dat de nieuwe Taliban-regering in Afghanistan het geld in handen zou krijgen.

President Joe Biden heeft nu een decreet ondertekend om de verdere inbeslagname juridisch te regelen, een proces dat waarschijnlijk nog maanden kost. Volgens de Amerikaanse regering zal het geld onder meer ingezet worden om de ingestorte Afghaanse economie er weer een beetje bovenop te helpen. Maar daarbij zou er wel op gelet worden dat de Taliban niet alsnog profiteren.

De Taliban hebben al op de stap gereageerd. De huidige machthebbers van Aziatische land spreken van “diefstal”. Een woordvoerder heeft laten weten dat de inbeslagname van het geld een teken is van “moreel verval” van de VS.