Amerikaanse winkelketen Walmart schaft coronaverlof af

De Amerikaanse winkelketen Walmart schaft het coronaverlof voor werknemers af in staten waar geen wetgeving geldt rond extra ziektedagen voor aan corona gerelateerde afwezigheid. Walmart-medewerkers die positief testen op Covid-19 krijgen vanaf 31 maart geen vijf extra dagen betaald ziekteverlof meer terwijl ze in isolatie zitten.

Ook schaft Walmart per direct de mondmaskerplicht voor werknemers en dagelijkse gezondheidsevaluaties af voor gevaccineerde medewerkers, behalve in de staten Californië, New York en Virginia. In die staten hebben de overheden strengere maatregelen opgelegd dan de federale maatregelen die gelden.

Walmart is het grootste werkgever in de Amerikaanse private sector. Er werken 1,6 miljoen mensen voor Walmart in de VS.