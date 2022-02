FNV: meer acties als werkgevers lonen niet verhogen

Bedrijven moeten werknemers dit jaar hogere lonen gaan betalen, anders kunnen ze op meer stakingen rekenen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga voorspelt in een interview met De Telegraaf een “heet voorjaar en een hete zomer”. Volgens Elzinga hebben werkgevers namelijk ondanks de coronapandemie “prima winsten gemaakt” maar merken werknemers daar nog veel te weinig van.

De bond wil met werkgevers een zogeheten automatische prijscompensatie afspreken. Dat houdt in dat een hoger loon zoals afgesproken in een cao aan de inflatie is gekoppeld. Dat zou op basis van de prijsstijgingen, de huidige inflatie en andere voorspellingen van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen betekenen dat er zo’n zeven procent bij moet komen de komende twee jaar, zegt Elzinga. DNB zei eerder voor dit jaar nog eens een inflatie van vier procent te voorzien.

Elzinga ziet ook vanwege de krappe arbeidsmarkt ruimte voor loonsverhogingen. “Werknemers kunnen eisen stellen. Die moet je gelukkig zien te houden, anders raak je ze kwijt”, zegt hij. Hij waarschuwt ondernemers verder dat “verkeerde zuinigheid hun bedrijfsvoering in gevaar brengt”.

Waar gestaakt zal worden, is volgens Elzinga uiteindelijk aan de leden, maar de vakbondsvoorman zegt al wel de acties in het kleinmetaal op te willen voeren “naarmate het conflict langer duurt”. In de sector wordt al maanden onderhandeld over een nieuwe cao.