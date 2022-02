Stellantis roept Pacific-minibusjes terug om brandgevaar

Autofabrikant Stellantis, bekend van automerken zoals Jeep en Chrysler, roept bijna 20.000 deels elektrische minibusjes terug vanwege brandgevaar. Het gaat om de plug-in hybride Pacific-modellen geproduceerd in 2017 en 2018. Intern onderzoek wees uit dat er twaalf keer brand was ontstaan bij deze modellen. Brandgevaar is een bekend probleem bij elektrische auto’s.

Alle getroffen voertuigen waren geparkeerd en hadden de motor niet aanstaan. Acht van de voertuigen hingen aan de laadpaal toen de branden ontstonden.

De terugroepactie geldt voor met name de Verenigde Staten en Canada. De 19.808 minibusjes die onderzocht moeten worden hebben accu’s van LG Chem, een toeleverancier van Stellantis. LG Energy Solution, het dochterbedrijf van LG Chem dat auto-accu’s maakt, heeft laten weten nog geen oorzaak voor de branden te hebben gevonden.

Stellantis zei geen informatie te hebben over verwondingen of ongelukken door de brandincidenten. Gedupeerde klanten worden benaderd zodra er een oplossing gevonden is voor het probleem. Daarvoor hoeven klanten dan niks te betalen, aldus het bedrijf.