Onderzoek: markt e-bikes stijgt tot 9,5 miljard euro

Een op de drie Nederlanders heeft één of meerdere e-bikes en de marktwaarde van deze elektrische fietsen is in 2021 gestegen tot 9,5 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg deze waarde nog 8,4 miljard euro. Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 3200 mensen.

Op dit moment zijn er 4,9 miljoen e-bikes in Nederland. De elektrische stadsfiets heeft hierin met 75 procent het grootste aandeel. Ook hybride fietsen hebben met 17 procent een groot aandeel. Op aanzienlijke afstand volgen speed pedelecs, bakfietsen, mountainbikes, vouwfietsen en driewielers.

In 96 procent van de gevallen is de e-bike privébezit. De overige 4 procent wordt geleased via de werkgever, het eigen bedrijf of via private lease. In totaal komt dit neer op zo’n 200.000 e-bikes. In 2020 werd 2 procent van de e-bikes geleased. Ook is er een duidelijk profiel voor de elektrische fietser. De eigenaren zijn vaak ouder dan 50 jaar en hebben een modaal tot twee keer modaal inkomen.