Saudi-Arabië plaatst voor 70 miljard aan aandelen Aramco in fonds

Saudi-Arabië heeft voor ruim 70 miljard euro aan aandelen van olieconcern Saudi Aramco verplaatst naar zijn staatsfonds. Dat investeringsfonds is opgezet om het land op termijn minder afhankelijk te maken van de verkoop van olie. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wil dat er tegen 2025 bijna 1000 miljard euro in het staatsfonds zit.

De 4 procent aandelen van Saudi Aramco zijn alleen in het fonds geplaatst, maar nog niet verkocht. Analisten denken wel dat het verplaatsen van de aandelen in het fonds kan betekenen dat Saudi-Arabië de aandelen wil gaan verkopen. Het land benadrukte bij de bekendmaking van het nieuws dat het zeker 94 procent van de aandelen in Saudi Aramco in handen zal houden.

Eind 2019 werd voor het eerst een klein plukje aandelen verkocht van Saudi Aramco. Het ging toen om 1,7 procent van de grootste producent van ruwe aardolie ter wereld. Daarmee werd, in de grootste beursgang ooit, omgerekend bijna 26,5 miljard euro opgehaald.

Het bedrijf, dat voor het laatst cijfers publiceerde over het derde kwartaal van vorig jaar, profiteert van de hoge olieprijzen. Die zijn hard gestegen dankzij het economisch herstel van de coronacrisis. Dat leverde het Saudische staatsbedrijf een winst van omgerekend 26,3 miljard euro op in het derde kwartaal.